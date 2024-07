Berrettini-Tabilo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Matteosfiderà Alejandroin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra battuta austriaca. Sesta vittoria consecutiva in archivio per il tennista romano, che dopo il trionfo a Gstaad ha iniziato con il piede giusto anche la sua avventura sul rosso di Kitz. Ora, il livello, si alza però notevolmente.rappresenta una delle rivelazioni di questa stagione, con titoli vinti su diverse superfici che ne confermano le qualità dal punto di vista tecnico. Un osso molto duro, in particolare per l’azzurro che negli ultimi tempi non è stato abituato a giocare troppe partite in così poco tempo.ha vinto l’unico precedente, a Indian Wells nel 2021.