Terremoto a Milano? L’allarme sui social Ma è il concerto di Travis Scott

23 luglio 2024 – Qualcuno ha lanciato, ma la realtà è un'altra. Questa sera, martedì 23 giugno, sono sembrate delle vere e proprie scosse, con tanto di post suidi chi era più preoccupato. Addirittura, su X (ex Twitter, ndr) qualcuno ha scritto di averne avvertite almeno tre. Ma il sito ufficiale dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) non ha segnalato alcun sisma. Quindi? È probabile che le scosse sentite da diversi milanesi siano state il frutto delle vibrazioni deldiin corso all'Ippodromo Snai La Maura. Un episodio non nuovo. Già nel giugno scorso si era verificata la stessa situazione, ancora a, e nell'agosto del 2023 lo stesso fenomeno si era registrato, sempre per una esibizione del rapper, al Circo Massimo di Roma.