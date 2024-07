Studente e spacciatore In stazione con la ketamina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Spacciava. Ad appena 17 anni di età, si era ritrovato a vivere solo, una situazione famigliare alle spalle tutt’altro che limpida, cresciuto in provincia di Monza, ma di fatto momentaneamente domiciliato a Mariano Comense e con una larga disponibilità di droga. Finora nessun precedente, ancora di fatto un ragazzino, almeno dal suo modo di comportarsi. Inizia tutto intorno alle 14 di venerdì quando, nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio nelle stazioni ferroviarie organizzati dalla Questura di Monza per il periodo estivo, un equipaggio della polizia di Stato ha proceduto al controllo di un giovane seduto nel pressi del binario 1 dellaferroviaria di Mariano Comense, il quale, alla semplice vista degli agenti che transitavano sulla banchina per il controllo, ha iniziato a tremare vistosamente.