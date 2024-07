Skateboard Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Losarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Questo sport è stato inserito nel programma dei Giochi per la seconda volta nella storia dopo lo storico debutto di Tokyo 2020 e allieterà gli appassionati con gare in due specialità distinte, ovvero lo street e il park. Si assegneranno complessivamente quattro titoli e dodici medaglie, equamente distribuite tra uomini e donne. L’Italia sarà presente all’appuntamento con due atleti, ovvero Alessandro Mazzara e Alex Sorgente, entrambi impegnati nel park senza particolarin velleità di podio.