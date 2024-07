SK-II inaugura il suo primo Concept Skincare Store a Kuala Lumpur

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Il marchio giapponese diSK-II ha aperto il suo, in collaborazione con Luxasia, il distributore di bellezza con sede a Singapore. Questazione rappresenta un momento significativo per il brand, che considera la Malesia uno dei suoi mercati chiave nel Sud-est asiatico. SK-II, il marchiogiapponese,ilSituato nel Mid Valley Megamall, la boutique di 585 piedi quadrati è stata progettata per rendere omaggio al patrimonio del marchio di proprietà di Procter & Gamble. “Più di un semplice negozio, vogliamo offrire un santuario dove le persone possano disconnettersi dal mondo esterno e immergersi nel mondo miracoloso di Pitera,” ha dichiarato Sue Kyung Lee, presidente della divisione globale skin e personal care di P&G.