Sisi l’internazionale Colonna delle Zebre

(Di martedì 23 luglio 2024) Nelle scorse settimane ha tagliato il traguardo100 presenze con leParma,quali è ormai da tempo il giocatore più rappresentativo. Per un cammino che proseguirà almeno sino al prossimo anno A 31 anni compiuti lo scorso febbraio, Davidè insomma nel pieno della maturità e pronto a dire ancora la sua ad alti livelli, riscattando l’annata in chiaroscuro disputata dalla franchigia rugbistica emiliana. Gli stimoli per il rugbista di origini abetonesi non mancheranno, visto che proprio pochi giorni fa è stato ufficializzato il calendario della Challenge Cup: lese la vedranno con Connacht (il 7 dicembre prossimo) Lyon Olympique (14 dicembre) Toyota Cheetans (12 gennaio 2025) e Usap (il 19 gennaio successivo). Il primo impegno del 2024/25 dovrebbe però essere il test amichevole con i francesi dell’Oyonnax, fissato per il 22 agosto prossimo.