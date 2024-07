Simona Ventura alla guida di un adventure game su Rai2 poi ricorda Agon Channel

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024)un decennio fa decise di volare in Albania per prendere partenascita della rete televisiva, un progetto ambizioso che aveva nel proprio team anche con Pupo, Monica Setta, Sabrina Ferilli, Maddalena Corvaglia e altri volti nazional popolari. Nonostante il grande investimento il progetto fallì e chiunque abbia lavorato per quella rete ora tende a non parlarne. Super Simo è però l’eccezione che conferma la regola. Intervistata da DavideMaggio.it in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai ha infattito tutti i broadcaster per cui ha lavorato.compresa. “La Rai mi ha portato fortuna, è sempre stata la mia casa anche se io ho preso il meglio da tutti i broadcaster con i quali ho lavorato: praticamente tutti. Ci tengo are Sky.