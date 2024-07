Ragazza di 15 anni muore sbalzata dalla sella dello scooter

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) PIEVE SANTO STEFANO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, 22 luglio, lungo la provinciale 77 Tiberina. Per cause al vaglio dei carabinieri, che sono arrivati sul posto poco dopo l’arrivo dei mezzi sanitari, una giovane di 15ha perso il controlo, è stataed è caduta rovinosamente sull’asfalto, morendo sul colpo. Ai sanitari dell’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano non è stato possibile fa altro che constatare il decesso. Era stato preallertatocentrale 118 dell’Asl Toscana sud est anche l’elisoccorso Pegaso 1 ma la chiamata è stata abortita visto l’esito fatale dell’incidente.