Pizzi | Inter mossa già a gennaio con altre 2 candidata scudetto!

(Di martedì 23 luglio 2024)approva il mercato dell’, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A. Poi favalutazioniessanti. DAVANTI –pone davanti due squadre sul mercato: «Ci sono due squadra davanti a tutti sul piano degli acquisti e sonoe Juve. L’si eragià a, la Juve è quella che con Douglas Luiz e Thuram ha messo a posto un reparto dove lo scorso anno aveva i maggiori problemi. Il Napoli con il cambio di tecnico ha fatto qualcosa d’importante, quindi ci metterei anche lei. Ma sappiamo che è solo calcio d’estate e c’è ancora tempo». DIETRO – Ancorasulle romane e il Milan: «Ancora un po’ incompiute. Per De Rossi sarà una bella sfida, ora comincia dall’inizio e non in corsa, si vedrà tutto il suo lavoro da principio e vedremo se riuscirà ad incidere. Ma ho dei dubbi su Roma e Lazio.