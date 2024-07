Pensioni revoca per chi non comunica all’Inps i propri dati entro il 15 settembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) I pensionati italiani hanno una data cui guardare con grande interesse, ovvero il prossimo 15o in quella data, infatti, è prevista la scadenza ultima per la ricostituzione della pensione resa necessaria dalla mancatazione dei redditi del nucleo familiare da parte del titolare della prestazione. Il rischio, per chi non dovesse adempiere aiobblighiti, è ladefinitiva delle prestazionistiche. Tale misura, tuttavia, non interessa tutti i pensionati, ma solo alcune specifiche categorie. Rischiodella pensione dal 15Per comprendere chi rischia di vedersita la pensione dal 15è necessario partire dal meccanismo che regola la ricostituzione per sospensione.