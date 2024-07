Mostra su Il Giallo Mondadori Remo Croci presenta le sue due ultime collezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – 500 libri oltre a tante grafiche che illustrano e raccontano la storia del. Questa è in sintesi lasu “Il” inaugurata ieri e visitabile, presso la Galleria Ceccherini, fino al 17 agosto. Il 28 luglio, però, è previsto un altro impedibile appuntamento, la premiazione della terza edizione del concorso letterario “Toscana in”, che come si evince dal titolo è un premio di racconti inediti del mistero. L’originalesi trova, come detto, nel cuore del paese, in piazza del municipio e comprende circa cinquecento volumirari, da collezione, in esposizione protetta, (i primi quattrocento de “Il” e le prime “palmine” anteguerra). I volumi originali sono messi in risalto da un centinaio di locandine appese alle pareti, che ripercorrono la storia deldagli anni Trenta a oggi.