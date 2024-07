MilanoGdF sequestra 121 mln ad Amazon

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 luglio 2024) 12.32 Milano,GdF121mln adLa Guardia di Finanza di Milano hato 121 milioni di euro per frode fiscale alla filiale italiana diL'indagine si concentra sui "serbatoi di manodopera", presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono "tariffe altamente competitive" sul mercato, secondo i Pm. Le aziende "appaltano" per la logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società "filtro" in modo irregolare,con annesso "sfruttamento del lavoro",omesso versamento dell'Iva e contributi.