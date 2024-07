L’ultimo studio Disturbi mentali e dell’attenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Alterazioni delle connessioni cerebrali nei giovani esposti agli inquinanti dell’aria, alle polveri sottili e in particolare al Pm 2.5. Lo ha riscontrato loscientifico americano della Wayne State University e del Cincinnati Children’s Hospital, rilanciato dalla Società italiana di neurologia ieri, nel giorno del World Brain Day. I ricercatori, diretti da Clara Zundel, dopo aver studiato 10mila giovani americani con età fra 9 e 12 anni ricavati dal database Abcd (Nationwide Adolescent Brain Cognitive Development), hanno scoperto come l’esposizione agli inquinanti dell’aria, alle polveri sottili e in particolare al Pm 2.5, provochi alterazioni delle loro connessioni cerebrali con conseguentie problemi