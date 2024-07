Lodi gli artigiani ai giovani | L’80% di chi sceglie una scuola professionale trova subito lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – “te scuole e percorsi professionali, l’80 per cento di chi ci prova, ha accesso diretto al mondo del”. Parola di Mauro Sangalli, segretario dell’Unionee imprese. L’esperto, che spesso va in prima persona, nelle scuole, per invitare i ragazzi “a non smettere di sognare, a impegnarsi, perché la fatica porta percorsi importanti pregni di soddisfazione”, torna sull’argomento. "Dovete continuare a sognare. La società di oggi cerca di eliminare questa tendenza, ma io vi invito a sognare in grande. Niente è impossibile, attraverso due valori importanti: umiltà e sacrificio, che aiutano a raggiungere obiettivi che inizialmente possono sembrare impossibili- continua e insiste-. Il mio invito è di continuare a credere in se stessi.