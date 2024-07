Leonardo Spinazzola | talento carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Chi èè un calciatore italiano nato il 25 marzo 1993 a Foligno, in Umbria. Conosciuto per la sua velocità, resistenza e abilità nel dribbling,gioca principalmente come terzino sinistro ma è anche capace di adattarsi a vari ruoli lungo la fascia. La sua versatilità lo rende una risorsa preziosa sia per i club che per la nazionale italiana. LadiInizi dellaha iniziato la suagiovanile nel settore giovanile della Virtus Foligno, prima di passare all’Atalanta nel 2007. La sua crescita nelle giovanili dell’Atalanta è stata notevole, dimostrando fin da subito un grande potenziale che lo ha portato a essere notato dai club di Serie A.