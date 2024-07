Incidente sull' A14 | Tamponamento Tra Camion Causa 5 Km di Coda Traffico Ripristinato Dopo un' Ora

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Teramo - Untra dueha provocato gravi disagi'autostrada A14 nella tarda mattinata di oggi, con lunghe code ebloccato. L'è avvenuto all'altezza del km 345+400, tra i caselli di Atri-Pineto e Roseto degli Abruzzi, in direzione Ancona. Il tratto autostradale è stato chiuso alper circa un'ora, durante la quale le code hanno raggiunto i 5 chilometri. Fortunatamente, l'non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Nel frattempo, sono state avviate le operazioni per distribuire acqua agli automobilisti bloccati. Il tratto è stato riaperto alle 12:45, ma ilprosegue su una sola corsia,ndo ancora rallentamenti nella zona. leggi tutto