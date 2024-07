Il trailer di Dragon Ball Daima svela la prossima trasformazione di Goku

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024)introdurrà una nuova versione dicon il suo nuovo anime in arrivo in autunno, e si scopre che questa nuova forma ha un nome ufficiale tutto suo!sarà un nuovissimo anime per il franchise che andrà in onda in autunno come parte della celebrazione del 40° anniversario del debutto dell’originaledel defunto creatore Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questo nuovo anime offrirà una storia inedita, con nuove ambientazioni e, a quanto pare, anche una nuova versione diha rivelato alcune nuove informazioni sucon il rilascio del nuovo(che potete trovare qui sotto), e il sito ufficiale dell’anime ha confermato che non si tratta di un “Kid”.