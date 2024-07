Il senno di prima Violenza | chi ama veramente non può mai uccidere 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 luglio 2024) Si stava meglio quando si stava peggio? Non ho risposte per questa espressione ossimorica né tanto meno per l’altra domanda che abbiamo ascoltato fin da quando eravamo bambini: “dove andremo a finire di questo passo?”. Si attribuiscono queste affermazioni ai vecchi ma, ammettiamolo, non sono solo loro che si fanno queste domande. La differenza sta nel fatto che i vecchi hanno una lunga esperienza di vita che sembrerebbe giustificare i loro interrogativi. Nel mio piccolo ho alle spalle una vita piuttosto lunga ma evito accuratamente di usare queste espressioni deprimenti perché penso che non siano frutto di saggezza ma ovvietà che ci trasmettiamo di generazione in generazione da tempo immemorabile.