Il Pisa sta trattando Lapadula e Semper per acquistarli a titolo definitivo

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 - Nuovi dettagli emergono sui giocatori Gianluca, 34 anni, attaccante del Cagliari e su Adrian, 26 anni, di proprietà del Como. La società nerazzurra staentrambi per un acquisto a- Una possibile accelerata potrebbe arrivare con la società cagliaritana nei prossimi giorni. Tutto dipenderà sostanzialmente da due fattori. Il primo è quanto i sardi vorranno puntare su un nuovo giocatore. Per esempio in questo momento i rossoblù stannoNzola con la Fiorentina. Se dovesse farsi questo matrimoniopotrebbe essere liberato.- Diversa invece la questione portiere. Ilè intenzionato ad acquistare un portiere, che sia ao in prestito.