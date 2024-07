Grave incidente sulla A4 Raccolta fondi per aiutare moglie e figli del tassista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) La gara di solidarietà è partita nelle scorse ore, e nel giro di pochissimo tempo ha già portato a raccogliere quasi 4mila euro sui 5mila prefissati all’inizio come asticella da raggiungere. I tassisti milanesi si sono mobilitatipiattaforma gofund.me per dare un aiuto economico allae ai due"del nostro amico Simone", il collega coinvolto nel gravissimoavvenuto meno di una settimana fa sull’autostrada A4. Un sostegno "in un momento così difficile" per far sentire la vicinanza di tutta la categoria. Il tragico schianto è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, tra la barriera Ghisolfa e Rho-Arluno in direzione Torino. Stando alle prime informazioni, attorno all’una, un furgone contromano, guidato da un trentanovenne italiano, ha travolto il taxi guidato dal quarantasettenne, scaraventandolocorsia più esterna.