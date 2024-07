Faida tra trapper a Milano sconto di pena per Simba La Rue

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - L'obiettivo era, incontestabilmente, quello di attuare una ritorsione, annientando il nemico con tutti i mezzi utilizzabili in quel frangente. Tanto è vero che ilLa Rue, alias di Mohamed Lamine Saida, "non si accontenta di terrorizzare e colpire brutalmente e reiteratamente, unitamente ai complici l'avversario, con calci e pugni, ma lo ferisce con un coltello alla gamba. Gesto che, per le modalità della zona attinta, rivela che lo scopo è quello di oltraggiare, mortificare, ferire, non soltanto fisicamente, ma anche moralmente alla vittima".