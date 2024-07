Elezioni Usa i media | Kamala Harris ha già i numeri per ottenere la nomination Lei incassa | Orgogliosa dell’ampio sostegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)ha già ildi un numero sufficiente di delegati perlacome candidata democratica alla Casa Bianca, dopo il ritiro di Joe Biden. I calcoli deiamericani, che tengono traccia di tutte le dichiarazioni di endorsement ricevute dalla vicepresidente, attribuiscono agià 2668 delegati: ben oltre i 1976 voti necessari per vincere lasecondo le regole della Convention democratica.ha già in parte registrato la vittoria: “Sonodi essermi assicurata l’ampionecessario per diventare la candidata del nostro partito e, in quanto figlia della California, sono fiera che la delegazione del mio Stato abbia contribuito a portare la nostra campagna in alto. Non vedo l’ora di accettare formalmente la candidatura”, ha dichiarato la democratica in una nota.