Donne e sicurezza Focene Insieme | Non siamo sole Facciamo rete per sentirci più sicure

(Di martedì 23 luglio 2024) Fiumicino, 22 luglio 2024 – “Non ci sentiamo al sicuro”: è questo il grido dall’arme lanciato dalledell’Associazione. Poche parole ma che rispecchiano in pieno la condizione in cui moltesono costrette a vivere: “I dati raccolti in questi mesi sono agghiaccianti – prosegue l’associazione -. Il 70% dellein Italia non ritiene adeguate le attuali misure di protezione. Tra gennaio e giugno 2024 sono state uccise quasi 150. 1 ogni 3 giorni”. Ma nel nostro territorio la percezione dinon aumenta: “Alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il territorio di(leggi qui) ma anche alla luce dei fatti di cronaca nazionali che quotidianamente toccano il tema delladelle, Associazione(APS) ritiene inaccettabile rimanere con le mani in mano.