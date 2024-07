Compleanno con ‘Bollicine’ per Max Giusti | Un tour per non sorprendervi più

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) –effervescente, con tantee in uno scenario magico come il Teatro Romano di Ostia Antica, quello che aspetta, domenica 28 luglio, un “doppiamente emozionato” Max: per i suoi 56 anni festeggiati sul palco “di casa mia”, con lo spettacolo, e per il megainvernale, in partenza a ottobre. Un annuncio freschissimo, quello del“molto emozionante per me, perché dopo tanti anni, per la prima volta, faccio unanée con il mio ‘one man show’, girando quasi tutta Italia, in tantissimi teatri prestigiosi”, dal Teatro Verdi di Firenze, al Celebrazioni di Bologna e all’Arcimboldi di Milano, diceall’Adnkronos.