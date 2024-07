Berrettini-Kotov in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Matteoaffronterà Pavelin occasione del primo turno dell’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra battuta austriaca. L’azzurro è reduce dal titolo a Gstaad, sempre sul mattone tritato, il nono in carriera nonché il quinto su questa superficie; il russo rappresenta un ostacolo assolutamente da non sottovalutare, considerando le sue qualità offensive e la sua imprevedibilità, seppur l’azzurro sia certamente il favorito per il passaggio del turno in Austria. Qualora superassedovrebbe vedersela con Alejandro Tabilo, testa di serie numero due del torneo: il cileno è tra i tennisti rivelazione di questa stagione. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’incontro trasi svolgerà, martedì 23 luglio, come terzo evento sul Centrale a partire dalle ore 11.00 (dopo Gaston-Altmaier e Ofner-Neumayer).