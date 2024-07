Alla fine l’ha spuntata…Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Antonioago della bilancia: ancora volta il suo nome pronunciato, questa volta da Mario Giuffredi. Il procuratore, tra gli altri, di Di Lorenzo si aggrappa al tecnico salentino che diviene ancora di salvezza. Ieri sera il procuratore ha parlato in conferenza stampa ed ha spiegato quali fossero stati i motivi di sofferenza del suo principale assistito e quali altri, poi, lo avrebbero spinto a rimanere a Napoli. Il Mattino ne parla nell’edizione odierna: di seguito quanto scrive il quotidiano. “Antonio. Ancora lui“ Così il Mattino: “Tre motivi per lasciare e altrettanti per restare.spuntata Antonio. Ancora lui. Mario Giuffredi, l’agente di Giovanni Di Lorenzo, ha svelato ieri pomeriggio i retroscena del lungo tira e molla che aveva portato il capitano a chiedere di andare via prima di tornare sui suoi passi.