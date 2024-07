AfD unica forza di opposizione all’Ue? Non proprio…

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug -Il popolo vota indiscutibilmente ciò che si è venduto per anni come sovranista, ma i sovranisti per primi abbandonano il sovranismo. Ne consegue che la “situazione sovranista” medesima riguardi più una distanza dalla realtà sociale (almeno la metà della popolazione europea è quanto meno scettica verso l’Ue, con punte di aperta ostilità, e sono numeri in costante crescita dal 2013), che non da quella istituzionale, verso cui i passi negli ultimi anni sono stati decisi, nonostante si siano verificati eventi anche traumatici, come la Brexit del 2016. AfD, Alternative für Deutschland nome completo, non fa eccezione e con l’Ue ha impostato un “esoscheletro di dialogo” da anni, rigorosamente non ricambiato. AfD è l’attualmente anti-Ue? Non esattamente Per certi versi, AfD è l’che contesti ancora in modo deciso l’Ue.