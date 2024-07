Addebiti non autorizzati I nostri diritti e obblighi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Come si fa ad avere un rimborso se sul conto corrente della nostra carta viene addebitato un pagamento che non abbiamo autorizzato né noi né una persona a noi cara? Disconoscere una spesa ed essere rimborsati è un nostro diritto, garantito dalla legge. Ma come orientarsi in questa situazione? Il primo step da seguire è rivolgersi all’emittente della nostra carta: banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, cioè ai cosiddetti prestatori dei servizi di pagamento. Sono obbligati per legge a rimborsarci l’importo dell’operazione da noi non riconosciuta e a ripristinare la registrazione dei pagamenti. Quando? Entro la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui abbiamo segnalato la presenza di un pagamento non autorizzato.