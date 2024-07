Tornano di moda i bermuda alla Grace Kelly

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 22 luglio 2024) Life&People.it I pantalonianni ’50, stanno risorgendo come irrinunciabile capo del guardaroba estivo grazieloro versatilità e fascino. Pantalonianni ’50 e: connubio di eleganza e stile Questi pantaloncini sono stati resi celebri dPrincipessa di Monaco negli anni 50?, e sono adesso pronti a ritornare in veste completamente rinnovata. Con spiccato senso dello stile ed un gusto proverbiale,ha saput combinare audacia e raffinatezza nei suoi look rendendoli davvero iconici. Fu proprio lei, non a caso, a lanciare ladei, nel momento esatto in cui fu fotografata a Palm Springs con indosso una semplice t-shirt a righe,e ballerine, nel lontano 1954. Questo look ha segnato un’epoca e lanciato una tendenza che perdura fino ai giorni nostri.