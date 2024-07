Terremoto in Serie B tesseramenti sospesi e rischio penalizzazione | è giallo promozione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) La stagione nel campionato diB è ormai alle porte e la corsa alle zone altissime si preannuncia spettacolare con tante squadre in grado di lottare per ladiretta. Una delle favorite è sicuramente il Palermo, club ambizioso e guidato da una proprietà forte. I rosanero sono scatenati sul calciomercato e la dirigenza è in continuo contatto con il tecnico Dionisi per costruire una corazzata. Un’altra squadra candidata ad un ruolo da assoluta protagonista è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il mercato del club blucerchiato procede malgrado le limitazioni ma presto potrebbero arrivare delle conseguenze.