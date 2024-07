Sono avida col mio seno lo voglio più grande e lo farò Pesa quasi dieci chili | l’ossessione di Lucey per gli interventi di chirurgia plastica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha 55 anni e sei figli, ma anche una ossessione di cui non fa mistero: ama follemente la, tanto da dichiarare a “Io e le mie nuove ossessioni”, disponibile su discovery+: “ancora dipendente dalla, laè fantastica”. Infattisi era già fatta intervistareanni e nulla sembra essere cambiato da allora, nonostante il suo chirurgo estetico, ad un certo punto, le avesse caldamente consigliato di smetterla con i ritocchini (“sei una bomba ad orologeria”). La donna ha continuato imperterrita: “Mi consigliavano di non continuare, ma non volevo rinunciare a ciò che avevo. Ci ho messo due anni a trovare un medico disposto ad operarmi”. Negli ultimi 10 anni Lacey si è sottoposta a più di 100, spendendo oltre un milione di dollari in. “Laè fantastica! – ha esclamato -.