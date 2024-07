Saldi 2024 partiti bene ma dati scarsi | poco potere d’acquisto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non è più come prima? La situazione per questisembrava essere partita benissimo. Eppure, non c’è più l’entusiasmo di prima. Infatti, nonostante la partenza che sembrava essere andata, isono calati. E ci sono tre fattori scatenanti dovuti a questo scarso decollo. Si tratta della riduzione deldi acquisto delle famiglie, la situazione climatica e le promozioni online. Tra i tre, la riduzione delè il fattore che ha maggiormente impattato le vendite per il 67% degli intervistati. Nel settore abbigliamento-accessori, tuttavia, la causa più rilevante è stata il clima e dinamiche stagionali (85%), con il clima avverso di queste ultime settimane., sembravano essereConfimprese ha pubblicato alcuni. Il nord Italia comprende le tre regioni più coinvolte. Sono Lombardia (63%), Piemonte (33%), Veneto (26%).