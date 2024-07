Ranking ATP 22 luglio 2024 | Jannik Sinner sempre in vetta Matteo Berrettini in top-50!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non ci sono grossi scostamenti nella classifica mondiale del tennis maschile.incon 9570 punti a precedere il serbo Novak Djokovic (8460 punti) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8130 punti). Sesta settimana da n.1 delper l’altoatesino che ha deciso di non giocare per dedicarsi agli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Parigi. A seguire troviamo il tedesco Alexander Zverev (n.4), il russo Daniil Medvedev (n.5), l’australiano Alex de Minaur (n.6), costretto ai box per un infortunio all’anca che lo terrà ai box per qualche tempo, il polacco Hubert Hurkacz (n.7), infortunatosi al ginocchio a Wimbledon ma desideroso di giocare nella rassegna a Cinque Cerchi, il norvegese Casper Ruud (n.8), che ha sopravanzato il russo Andrey Rublev (n.9), e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10).ATP TOP-10 1.9570 punti 2. Novak Djokovic 8460 punti 3.