Pisa-Inter tutte le informazioni sull’amichevole Data orario biglietti

(Di lunedì 22 luglio 2024)sarà la quarta amichevole in programma della pre-season della squadra di Simone Inzaghi. Sono ufficialidel match che si svolgerà in Toscana. PRE-SEASON – Continua senza sosta l’avvicinamento dell’all’inizio del campionato, in programma sabato 17 agosto sul campo del Genoa. Dopo gli appuntamenti con Lugano e Pergolettese, la squadra di Inzaghi scenderà in campo sabato 27 agosto a Cesena contro il Las Palmas. Sarà poi la volta della trasferta di, contro la formazione toscana di Serie B: all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si scenderà in campo venerdì 2 agosto alle 19:30.– La prevendita e la vendita libera deiinizieranno alle ore 15.30 di martedì 23 luglio 2024 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line cliccando sul link https://sportingclub.ticketone.it/search.