Palermo Felicia Bongiovanni e la Kids Massimo orchestra incantano il pubblico

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oltre cento musicisti dellasi sono esibiti ieri sera nella Sala Grande del Teatrodiinsieme al soprano palermitano, diretti dal maestro Michele De Luca. Grande il successo diin sala e richiesta di bis. I brani eseguiti dalla giovanissimahanno spaziato dal repertorio classico di Bach, per arrivare a brani delle colonne sonore dei film Disney e ancora alla sigla della famosa serie Game of Thrones fino a concludere la serata con il ritmato Mambo Jambo.caption id="attachment361281" align="alignright" width="263"/captionI giovanissimili hanno, inoltre, accompagnato in tre brani lirici il soprano palermitano. “Si è avverato il sogno di cantare nel ‘mio’ teatro davanti ai miei anziani genitori - ha affermato-.