La legione straniera Nati all’estero 36 azzurri Malagò | Serve lo ius soli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ormai è chiaro a tutti, ci sono le Olimpiadi che si giocano sui campi e sulle piste, nei palazzetti e sulle strade. E poi ci sono i Giochi paralleli, quelli della politica e della polemica, degli ideali e degli opportunismi. E delle istanze sociali che quando si avvicinano i Giochi trovano riflettoritamente spenti. Lo ius. A dire il vero le parole dette ieri dal presidente del Conisono coerenti e già pronunciate in passato: "Ho cercato a più riprese di sensibilizzare tanti amici che osteggiano lo iussportivo, ma senza risultati. Vorrei far veder loro cosa succede a un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri: fino ai 18 anni veste l‘azzurro. Poi, a 18 anni, per rappresentare l‘Italia deve essere cittadino italiano e inizia un inferno burocratico.