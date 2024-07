Incontro con la console generale Usa per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024) FIRENZE – Ladiha incontrato ladegli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard in visita ufficiale nel capoluogo toscano. Integrazione, distretto tessile, sicurezza nei luoghi di lavoro, sfruttamento lavorativo ma anche cultura e mobilità metropolitana sono stati i temi del colloquio di questa mattina (22 luglio) durato circa un’ora. All’erano presenti anche William Robertson, funzionario diplomatico della sezione politica dell’ambasciata americana a Roma e Michele Comelli, consigliere politico economico del consolato americano a Firenze. Lasi è detta particolarmente interessata ai progetti di innovazione tecnologica in campo tessile e alla proposta di trasformare il centro storico in un grande campus universitario partendo dalle realtà accademiche già presenti quali l’università americana New Haven.