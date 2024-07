Giochi di Parole puntata 19 | intervista al ct del volley Fefé De Giorgi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ferdinando Dedetto Fefè ha un rapporto personale un po’ complicato con le Olimpiadi. Da giocatore, pur avendo preso parte come protagonista alla Generazione dei Fenomeni portata al successo da Julio Velasco, in realtà giocò con la maglia azzurra solo quelli del 1988, prima delle vittorie azzurre. “Avrei voluto giocare quelle del ‘92 e del ‘96, quando avevamo la possibilità di vincere, ma non fui convocato. Così ho pensato che dovevo diventare ct e convocarmi da solo”