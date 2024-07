Galloway il corteggiamento è finito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il tempo è scaduto e Langstonsi allontana da Reggio. Il cecchino di Baton Rouge – attualmente aggregato a Team Usa con cui oggi giocherà l’ultima amichevole contro la Germania, prima di essere congedato - ha sul tavolo una sostanziosa proposta del club già da diversi giorni, ma non ha ancora messo nero su bianco e adesso il club è (comprensibilmente) deciso a guardare altrove. Se non ci saranno retromarce improvvise e a questo punto sorprendenti, la guardia americana non tornerà a vestire la canotta biancorossa. Da parte della Pallacanestro Reggiana non potranno però esserci rimpianti, perché è consapevole di aver fatto tutto il possibile (compresa un’offerta al rialzo) per averlo al ‘PalaBigi’ un’altra stagione, ma senza trovare mai un’apertura totale dall’altra parte.