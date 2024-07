Cavallo salvato a Ravenna era scivolato nel canale Fossatone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 -tratto in salvo dai vigili del fuoco a. Episodio a lieto fine, quello verificatosi nel pomeriggio di oggi alla San Vitale, una grande foresta di oltre 1000 ettari che si estende per circa undici chilometri in direzione nord a partire dalla zona industriale/portuale di. Qui il personale dei Vigili del Fuoco di(‘prima partenza’ e Nucleo Sommozzatori) con quello dellelicottero ‘Drago’ da Bologna, ha imbragato e tratto in salvo unche eranel’. Sul posto, per le cure del caso, sono intervenuti inoltre i Vigili pinetali e un veterinario.