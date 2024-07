Caso Moncaro il governo manda gli ispettori L’Istituto di tutela vini corre ai ripari con misure misure anti speculazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) La crisi di Terre Cortesi-si allarga e costringe a scendere in campo sia la politica siamarchigiano. Ad agosto nella sede di Montecarotto arriveranno treti dal ministero delle imprese e del Made in Italy, per decidere del futuro della cooperativa guidata da Donatella Manetti (qui per leggere la nostra intervista). Lo ha annunciato il presidente della commissione agricoltura alla Camera Mirco Carloni in occasione di un incontro organizzato a Fano da Cia Marche: «Per molti mesi, siamo stati fermi, guardando con attenzione cosa succedeva nel rispetto dell’autonomia di un’azienda privata - ha detto l’esponente marchigiano della Lega- Ma è arrivato il momento di intervenire perre chi non riesce a farlo da solo».