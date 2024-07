Tre strade per arrivare al centravanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Fermo restando al suo posto sulla fascia sinistra Francesco Fedato, con la speranza che abbia superato il serio problema alla caviglia, che di fatto gli ha fatto saltare la scorsa stagione e torni ad essere quel fantasista che conosciamo, rimane da sciogliere il rebus degli altri due attaccanti di un certo peso che servono per alzare la famosa asticella in attacco. In base agli ultimi "rumors" di mercato, che ovviamente vanno presi col beneficio di inventario, la situazione dovrebbe essere questa: la Lucchese vorrebbe cambiare sia Magnaghi che Ravasio. Il, che ha un ingaggio molto alto è stato di recente accostato al Trento e alla Giana Erminio, ma poi la trattativa non sarebbe decollata. Ravasio, che ha sempre fatto intendere di non voler tornare nella Lucchese, dove due stagioni orsono, non era stato apprezzato, dovrebbe tornare al Sorrento, dove ha fatto molto bene.