Tajani | Noi influenti in Europa mentre i Patrioti no

(Di domenica 21 luglio 2024) AGI - Nessun imbarazzo per il voto a Ursula von der Leyen "perché lo ricordo era la candidata del Ppe, il partito centrale in, del quale noi siamo componente fondamentale. Sarebbe come se io dicessi che Salvini ha votato con Salis, Rackete, Fratoianni e Conte". Il leader di Forza Italia Antonioreplica così, dalle colonne del Corriere della Sera, alle critiche di Matteo Salvini. "Mi attengo ai fatti- dice intervistato da Paola Di Caro - noi siamonella governance Ue, isono in. Avendo due donne del Ppe ai vertici dell'siamo una garanzia per la stabilità delle istituzioni europee. I primi sondaggi ci danno in crescita, si conferma la bontà della nostra scelta". Anche Meloni non ha votato von der Leyen. Ininfluente pure lei? "La situazione è molto diversa.