Si apre una voragine in strada Soluzione attesa da 3 settimane

(Di domenica 21 luglio 2024) Via Sicilia non è la statale Adriatica, ma attraversa da est a ovest un popoloso quartiere che dalla Nazionale arriva fin sotto il monte delle Barattelle. Eppure non sono bastate treper chiudere unache si è creata al centro della carreggiata nella parte più alta della via. Un buco piuttosto profondo che si è creato nel tratto dello scavo eseguito anni addietro per il passaggio della rete fognaria. "Unapericolosa che nessuno veniva a segnalare col rischio elevato per i passanti con i mezzi – racconta un residente che si è dato da fare per risolvere il problema – Poiché non veniva nessuno ho chiamato un conoscente della polizia locale che ha mandato gli operai del comune a segnalare la grossa buca. La questione è, comunque, di competenza della Ciip che ha ricevuto la segnalazione.