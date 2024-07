Rapina nella sala slot Cappucci e spranghe Si indaga su una banda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Un mese dopo l’ultimo colpo in provincia, poche ore prima di un altro appena al di là del confine regionale. Un’ennesimaa unaè stata infatti messa a segno a Garlasco,notte tra venerdì e ieri, in via Foscolo. Era circa mezzanotte quando sono entrati in due nel locale, aperto fino alle 2 di notte, in un momento in cui era presente solo un dipendente alla cassa. Avevano i volti coperti da, indossavano guanti e uno dei due era armato di spranga di ferro, usata per fortuna solo per minacciare e non anche per colpire. Il dipendente dellanon ha infatti neppure potuto cercare di opporre resistenza e ha assecondato i duetori, che almeno così non lo hanno ferito né hanno provocato danneggiamenti all’interno, come accaduto invece in altre precedenti occasioni con i gabbiotti di protezione mandati in frantumi e altri arredi distrutti.