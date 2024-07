Patch Adams come finisce il film con Robin Williams

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 21 luglio 2024)di Tom Shadyaccon la cerimonia di laurea diche, trionfante, riceve il suo diploma e mostra il suo lato B nudo, inchinandosi davanti alla commissione. Si chiude in maniera esilarante un, ispirato alla vera storia del medico Hunter “, interpretato da, che nasconde tra le sue scene comiche anche momenti di grande dolore. Consegnandoci un’interpretazione magistrale di. Nel cast dioltre atroviamo Monica Potter e Philip Seymour Hoffman. Siamo negli anni ’60. Huntertenta il suicidio, ma non riesce nell’impresa. Si fa quindi ricoverare in un ospedale psichiatrico e qui, tra la sofferenza dei pazienti, scopre qual è la sua missione: diventare medico. E di farlo con un approccio originale, improntato all’umorismo, alla capacità di vedere oltre. E non solo alla conoscenza accademica.