Osnago tenta la truffa dell' abbraccio all' uscita da Messa | smascherata da una 80enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)(Lecco), 21 luglio 2024 –sventata in extremis all'dalladomenicale. Nella mattinata di oggi una pensionata di ottant'anni appenadalla chiesa parrocchiale di, dove aveva partecipato alladomenicale, è stata avvicinata da una sconosciuta, una signora sudamericana sulla quarantina d'età. Milano, donna avvenente molesta un giovane all’improvviso e scappa: “Mi ha preso un Rolex da 20 mila euro” Era elegante, vestita con gonna e camicetta bianca e i capelli neri raccolti in un curato chignon. La donna ha chiesto alla pensionata un'indicazione stradale. Era solo un pretesto per poi cercare di abbracciarla per fingere di ringraziarla, mentre in realtà la sua intenzione era poi quella di scipparlaa catenina d'oroa festa.