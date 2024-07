Nutrirsi bene per vivere a lungo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Solo un’alimentazione nostrana mette al riparo dalle patologie non trasmissibili che derivano dal consumo di cibo. Lo dice uno studio che rivela quanto invece i cibi ultra processati impattino sulla salute. Un’altra prova a favore di ciò che natura e tradizione offrono in Italia. mensa autarchica per salvarsi la pelle. È questo, in estrema e molto volgarizzata sintesi, il messaggio che si ricava da uno studio approfondito di Aletheia, il gruppo di ricerca che mette insieme i migliori scienziati italiani applicati alle patologie non trasmissibili partendo proprio dall’alimentazione, il quale ha cercato di indagare se e in che misura l’incidenza di cibi ultraprocessati e di alimenti prodotti in laboratorio possa danneggiare lo stato di salute. Se ne ricava che solo la dieta mediterranea ci mette al riparo.