I primi cittadini | È allarme vandalismi

(Di domenica 21 luglio 2024) Problemi simili legano due Comuni che hanno deciso, nelle recenti elezioni amministrative, di cambiare rotta, eleggendo sindaci due candidati che erano dalla parte dell’opposizione. Idi Gaggiano e Cusago si sono trovati davanti al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia che ha voluto incontrare i neo eletti per raccogliere le criticità poste dai rappresentanti scelti dai. All’incontro in Prefettura erano presenti anche Enrico Baj (nella foto) e Gianmarco Reina, di Gaggiano e Cusago. "A noi- racconta Baj - il prefetto ha assicurato la piena disponibilità a collaborare sottolineando l’importanza delle tematiche come sicurezza, legalità, immigrazione e attuazione degli interventi del Pnrr, attraverso una apposita cabina di coordinamento e monitoraggio.