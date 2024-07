Doppietta McLaren in Ungheria vince Piastri

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 21 luglio 2024)nel Gp di, tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1.Oscarma che pasticcio nel finale per unamacchiata da una scarsa comunicazione del team di Woking e di una posizione non restituita ad Oscar su Lando fino a tre giri dalla fine. Pilota inglese restio a farsi da parte ma alla fine leale nei confronti della sua squadra che ha messo entrambi i suoi piloti in un condizione illogicamente rischiosa e imbarazzante. Un mezzo pasticcio che però nulla toglie a un team in forma strepitosa e addolcito dall'abbraccio di Norris anell'immediato post gara. Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton che lotta con Max Verstappen: a tre giri dalla fine contatto tra i due: responsabilità dell'olandese che perde anche la quarta posizione a vantaggio di Charles Leclerc e deve difendersi dall'altro ferrarista Carlos Sainz che chiude sesto.